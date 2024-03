Pooled II pensionisamba sissemaksete suurendajatest on Swedbanki kliendid

Selle aasta algusest on Eesti inimestel võimalik esitada avaldusi oma II pensionisamba maksete suurendamiseks praeguselt 2 protsendilt 4 või 6 protsendi peale, kaotamata seejuures riigipoolset 4 protsenti palgalt makstava sotsiaalmaksu arvelt. «Veebruaris esitati avaldusi sooviga alates järgmisest aastast suurendada enda II pensionisamba sissemakseid mõnevõrra vähem kui jaanuaris, kuid pea 20 000 taotlust kahe esimese kuu peale kokku näitab selgelt, et Eesti inimesed tunnevad vajadust suurema rahalise kindlustunde järgi, kui seda pakub senine 2 + 4 süsteem, kus inimesed on saanud panustada oma brutopalgast vaid 2 protsenti,» selgitas Swedbanki investeerimise ja pensioni valdkonnajuht Kaire Peik.

Suurem osa taotluse esitanutest valib jätkuvalt enda uueks panuseks 6% brutokuupalgast. «Ka Swedbanki kliendid, kes moodustavad kõigist sel aastal taotluse esitanutest nüüdseks täpselt poole, on kõige enam valinud oma maksete tõstmise just 6% peale. Veebruaris maksemäära tõstmise teinud pea 3700-st Swedbanki kliendist valis oma panuse suurendamise maksimummäärani 2300 inimest,» lisas Peik. Mõned üksikud on otsustanud makse tagasi 2% peale muuta. Alates aasta algusest on taotluse esitanud Swedbanki klientidest 72% valinud oma uueks panuseks 6% ning 28% on avaldanud soovi tõsta oma maksed 4% peale.