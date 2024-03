Maailma populaarseim krüptoraha tõusis õhtuse seisuga enam kui 4 protsenti 72 340 dollarini. Eelmisel nädalal ületas Bitcoin 2021. aasta novembris püstitatud rekordi, kui see tõusis üle 69 000 dollari.

Krüptoraha hind on aasta algusest alates tõusnud umbes 70 protsenti. Suur osa tõusust on toimunud viimastel nädalatel, kui USAs noteeritud Bitcoin-fondide netomärkimine on märgatavalt kasvanud.