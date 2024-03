Tallinna lennujaam pälvis Euroopa parima lennujaama tiitli

ASi Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike sõnas, et on kogu lennujaama meeskonna nimel tänulik, et meie väikese riigi lennujaama tunnustatakse nii kõrgelt. «Tunnustused peegeldavad meie meeskonna jaoks olulisi väärtusi ning oleme rõõmsad, et meie panust kõige kodusema ja armastatuma lennujaama nimel märkavad ka reisijad.»