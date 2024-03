Vee-ettevõtete liidu juht: kogu tõde meie näiliselt suurtest kasumitest

Jätkusuutlikuks toimimiseks peaks igasugune ettevõtlus olema kasumlik. Nii toimib see ka vee-ettevõtluses, kuid selle erandiga, et kui tavapärases ettevõtluses kasumile piire seatud ei ole, on vee-ettevõtluses kasum konkurentsiameti poolt riiklikult kontrollitud.