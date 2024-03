Euroopa soetab usinalt USA relvi, kuidas aga läheb Venemaa relvaekspordil?

Ameeriklaste mitmikraketiheitja HIMARS demonstreerimas oma võimsust Poolas. (Photo by U.S. Army Spc. Trevares Johnson)

Relvade import Euroopa riikidesse on kümnendiga kahekordistunud, kusjuures ülekaalukalt suurim tarnija on USA. Samas Venemaa positsioon maailma relvaturul on alates 2014. aastast oluliselt nõrgenenud.