Advokatuur: maksuamet ei tohi võtta seadusandja rolli

«Maksuametil on töös juhend, millega võidakse asuda maksustama tehinguid ja toiminguid, mida seni pole maksustatud. See muudaks oluliselt ettevõtete omandamise praktikaid ja vastavat sektorit,» rõhutas advokatuuri maksuõiguse komisjoni esimees vandeadvokaat Villy Lopman. «Maksuseadusi saab muuta vaid seadusandja, mitte aga täitevvõim enda juhenditega.»

«Usume, et meie ühine eesmärk on jõuda juhendini, mis lihtsustaks seadustest arusaamist ja aitaks maksumaksjal täita kehtivaid seadusi,» ütles Lopman. «Kui on vaja uusi reegleid, peab need kehtestama seadusandja ja võtma ka poliitilise vastutuse. Advokatuur koondab üle tuhande õigusvaldkonna tippspetsialisti ning oleme kindlasti valmis andma oma panust kvaliteetse õigusruumi loomisesse.»