Rahatarkuse nipid ⟩ Tuludeklaratsioon, maksukohustuse edasilükkamine ja raha kasvatamine

Tihtilugu valmistab inimestele pettumust asjaolu, et peame pärast deklaratsiooni esitamist riigile tulumaksu tagasi maksma. Siiski ei tasu seda nii negatiivselt võtta – see tähendab, et oled saanud eelmisel aastal soetada kaupu/teenuseid soodsamalt (kõrge inflatsiooni mõju), vähendanud võib-olla oma laenukohustusi või investeerinud, et teenida dividendi või intressitulu. Heameelt tunneme siis, kui saame tulumaksu riigilt tagasi.

Põhjus rõõmu tunda on siis, kui saadud maksutagastus tuleneb pensionifondi investeeringutest või isiklikku arengusse tehtud panustest. Need on märgid tarkadest finantsotsustest, mis toetavad sinu tulevikku. Ent kui maksutagastuse otsus saabub, kuna oled jooksvalt liiga palju tulumaksu maksnud, ei pruugi rõõmuks erilist alust olla. Inflatsioon ja raha väärtuse vähenemine tähendavad, et praegused kulutused on suuremad, kui need olid kuude eest, mistõttu varem makstud tulumaks kujutab endast kaotatud rahalist väärtust, mida oleks võinud tõhusamalt kasutada.

Nipp 1: ära kiirusta maksu maksmisega

Kui sinu palk on vahemikus 1200–2100 eurot või aastane tulu on alla 25 200 euro, tee tulumaksuvaba miinimumi avaldus maksimumi peale – nii saad jooksvalt rohkem raha kätte. Kui pead tuludeklaratsiooni alusel juurde maksma, kaalu maksu ülekandmist maksu- ja tolliametile alles septembri lõpus. See strateegia võimaldab sul kasutada nn intressivaba laenu 1. oktoobrini, mis on maksu maksmise tähtaeg. Sellist võimalust, kus keegi sulle intressita laenu pakub, ei pruugi tihti ette tulla.