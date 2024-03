Mertsina: lõviosa ekspordi vähenemisest tuli Põhjamaadest

«Kuigi langus tasapisi taandub, liigub eksporditud kaupade väärtus jätkuvalt allapoole ja see on jõudnud juba kolme aasta taguse tasemeni. Juba eelmise aasta alguses kukkus kaupade eksport allapoole pikaajalist kasvutrendi,» osutas ökonomist.

Põhjamaadest on temas sõnul ehitusmahud kukkunud enim just Soomes ja Rootsis, kusjuures Soomes süvenes ehitusmahu langus eelmise aasta viimastel kuudel. Samuti on nende riikide ehituse kindlustunne jätkuvalt väga nõrk. Ta selgitas, et intressimäärade oodatav langetamine hakkab ehitussektori kindlustunnet ja nõudlust tõenäoliselt küll parandama, kuid selle mõju avaldub majandusaktiivsusele alles mõningase viitega. Nii jääb Soome ja Rootsi ehitussektori nõudlus lähiajal tõenäoliselt nõrgaks, millel on kahjulik mõju ka Eesti kaupade ekspordile, vähemalt lähiajal.