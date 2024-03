Kuidas on sooduspakkumised ajas muutunud?

Selline sooduspakkumine toob ettevõttele korraga rohkem kliente ning aitab tarbijatel säästa raha, sest ühiselt kasutatud kontod on soodsamad kui iga inimese konto eraldi. Sarnase lahenduse on loonud ka näiteks Tele2, kelle Piiramatu Klubi paketi kasutajad saavad kutsuda oma sõpru liituma muidu 20 eurot maksva piiramatu mobiilipaketiga vaid 10 euro eest kuus ning mida rohkem sõpru kutsuda, seda suurem on rahaline võit kõigile aastas. Näiteks kui neljakesi saab säästa aastas kokku näiteks 360 eurot, siis kümnekesi juba 1080 eurot.

Osta kindla hinna eest ja transport on tasuta

E-kaubanduse võidukäik lisas tarbijale kauba transpordina uue kulu, mida on hakatud allahindlustes ära kasutama. Nii on üsna tavaline kohata pakkumisi, kus teatud ostukorvi suurusest alates toimetatakse kaubad kliendile tasuta koju. «Tasuta transport on hea näide sellest, kuidas esialgu soodusena tehtud pakkumisest on kujunenud tarbijate tavapärane ootus,» kommenteeris Murumaa.

Näiteks Forbesi koostatud uuringu kohaselt on 77 protsenti inimestest loobunud ostust, sest transpordivõimalused ei olnud nende jaoks sobilikud. Kusjuures 84 protsenti inimestest on sooritanud ostu just seetõttu, et tarne oli tasuta ning 30 protsenti suurendavad alati oma ostukorvi, kui see toob kaasa tasuta transpordi.

Veelgi enam, Shopify uuringud näitavad, et 48 protsenti klientidest jätab ostu katki, kui kojutoimetamine on nende hinnangul liiga kulukas ning 27 protsenti tarbijatest käib tavapoodides just seetõttu, et ei soovi transpordi eest tasuda.