Analüütikud ja poliitikud on mures Eesti majanduse pärast. Sisemajanduse kogutoodang on langenud juba kaks aastat järjest ning tõenäoliselt langeb ka alanud aasta esimeses kvartalis ning võib langeda ka edaspidi.

Kuid seekordsel majanduslangusel on üks eripära – tööpuudus on madal ning keskmine palgakasv on väga kiire.