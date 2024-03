Kakao hind on viimastel kuudel kerkinud meeletutesse kõrgustesse, sest suurimat tootmispiirkonda, Elevandiluurannikut ja Ghanat, kus kasvatatakse kaks kolmandikku maailma kakaost, on tabanud põud ning haigused, aga tootmises on tekkinud struktuursed probleemid, mida lähiaastatel ei suudeta ilmselt lahendada.