Sõda on Venemaa jaoks prioriteet nymber üks. Fotol Vladimir Putin Krasnodari kõrgema militaarkooli üliõpilastega poseerimas.

Üheks selle tunnistajaks on Venemaa reservfondis toimuv. Sõja tõttu on Venemaa eelarve langenud defitsiiti ning katastroofi ärahoidmiseks on defitsiiti kaetud reservfondi arvelt.