Inimesed on raha kulutamisel muutunud konservatiivsemaks

Kahanev müük teeb kaupmehed tusaseks

Sfäär, kus inimeste kokkuhoidlikus Nestori sõnul selgelt peegeldub, on jaekaubandus. «Kui eelmise aasta lõpus tundus, et pikalt kestnud langus jaemüügis on pidurdumas, siis viimased andmed jaanuari kohta pakkusid pigem negatiivse üllatuse. Nimelt jäi jaekaubanduse müügimaht 2023. aasta jaanuari tasemele alla 7 protsendi, samas kui käive oli mullusest 4 protsenti madalam. Võttes arvesse sesoonseid tegureid ja erinevust kalendripäevade arvus, siis kahanes müük 3 protsenti ka detsembriga võrreldes. 2022. aasta märtsis saavutatud tipuga võrreldes on müügimahud langenud aga pea 15 protsenti. Kõige enam on languses pihta saanud kodumasinate, elektroonika, kuid ka ehitusmaterjalidega kaubitsevad ettevõtted, kus müügimahud on kahanenud keskmiselt 20–30 protsenti,» lausus Nestor.