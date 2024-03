Tallinna Börs ⟩ Börsil liikusid reedel suuresti vaid väikeaktsiad

Enim langes nädala viimasel päeval First Northil noteeritud Elmo Rent , 12 protsenti ehk 0,484 eurole. Nimetusega tehti 34 tehingut ja 300 eurot käivet.

Päeva kõige suuremaks tõusjaks osutus First North turul kaupleva Robus Groupi aktsia, mille hind tõusis 12,22 protsenti, 0,404 euroni. Tehinguid tehti nimetusega kaheksa, ent käivet vaid 19 eurot.

Ekspress teatas reede hommikul, et kontserni tütarettevõtete nõukogudes toimuvad 2024. aasta märtsi alguses muudatused. Nimelt saab Delfi Meedia nõukogu uueks liikmeks Ekspress Grupi juhatuse liige Argo Rannamets, samuti saab ta Läti tütarettevõtte AS Delfi ja Leedu tütarettevõtte UAB Delfi uueks nõukogu liikmeks. AS Delfi nõukogust lahkub Hans Luik.