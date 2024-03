Raha maksti, kaupa ei saa: järjekordse ettevõtte kliendid läksid politseisse

Postimehega vestelnud klient kirjeldas oma probleemi. «Lühidalt oli lugu nii, et ostsime 2023. a oktoobris Vannituba.ee OÜ salongist Tallinnast Männiku teelt vannitoamööbli kogusummas ca 2800 eurot. Tegime 50-protsendilise ettemaksu ja jäime ootama. Peale tarneaja lõppu algas tellimuse täitmisega venitamine. Põhiline vastus oli, et tehasest ei ole veel tarnet kinnitatud ja ei oska ka öelda, millal see juhtuda võib. Nii me siis kemplesime omanik Aare Ringveega, kuni nõudsin ettemaksu jaanuari alguses tagasi. Sellele sain vastuse, et kogu raha tagasi ei saa, maksab osade kaupa ja kui see ei sobib, siis pöördugu ma tarbijakaitsesse või kohtusse,» kirjeldas Kaire (nimi muudetud).