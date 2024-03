Naistepäeva nädalal tellitakse sageli kulleriga lilli

25 riigis, kus Wolti tegutseb, on eelistatuim valik kinkida tänase tähtpäeva puhul klassikalisi roose või tulpe, kuid eestlaste seas on üha populaarsem ka eriliste lillekimpude ostmine. Seda trendi kinnitavad kohalikud lillemüüjad.

Kalamaja Kaktuse lillepoe esindaja Gätlin Tanni sõnul jõuavad nendeni kliendi, kes klassikalist punast roosi ei otsi. «Meie kliendid teavad, et proovime erineda teistest lillepoodidest ja otsivadki pigem erilisemaid lillesorte või -kimpe. Originaalsust loovad näiteks julgete värvitoonide või mitme eri lillesordi kombineerimine, kuid kõige olulisem on mõelda ikka lillede saaja eelistustele ja sellele, mis tema iseloomuga sobib,» rääkis Tanni. Ka Rikets lilled müügivaldkonna juht Getriin Hermlin näeb suurt huvi just lõikelillede ja kimpude vastu: «Potilill ei ärata enam nii palju tähelepanu kui varem. Lisaks eelistatakse võimalusel alati Eestis kasvatatud toodangut.»

Naistepäeva nädalal peetakse tuhandeid Eesti naisi meeles lillede, kingituste ja toiduelamustega. Wolti Baltikumi juhi Mantas Lomsargise sõnul on naistepäev üks aasta kõige kiiremaid päevi nii nende platvormi lillepoodidele, restoranidele kui ka kulleritele. «Seda, et lilled otsa saavad, siiski kartma ei pea. Oleme hoolitsenud, et Wolti valikus on piisavalt lillepoode suure nõudluse täitmiseks ja kõik saaksid oma kallitele naistele just neile sobiva kimbu kinkida. Klientide kogemus näitab ka, et lilled toimetatakse kohale suurepärases seisukorras,» lisas Lomsargis.

Müüjad on tuleviku osas ebakindlad