Leedu esipankur avaldas, millal Euroopa Keskpank laenuintresse langetab

«Vaatamata pidevatele muredele ja hirmudele ei ole meid tabanud majanduslangus. Näeme, et inflatsioon on justkui kontrolli all ja on olemas kõik eeldused, et mõelda vähem piiravale rahapoliitilisele keskkonnale,» ütles Leedu keskpanga juht Gediminas Šimkus reedel ajakirjanikele.