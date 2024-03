Luminor: ettevõtted on hakanud taas rohkem investeerima

«Eelmisel aastal oli ettevõtete jaoks kõige keerulisem ärimahtude ärakukkumine ja paljudel tekkis hetk, kus tuli langetada otsus, kas jätkata sama ärimudeliga või mitte. Nüüdseks on selge, et kunagiste ärimudelitega enam jätkata ei saa,» ütles Savtšenko.

Kuna eelmine aasta oli ettevõtjatele keeruline, lükati palju investeeringuotsuseid edasi. Marjan Savtšenko sõnul on nüüdseks tasapisi näha, et ettevõtjad on hakanud plaane kapist välja võtma ja hakkavad neid realiseerima.