Luminor: töötlev tööstus tegi negatiivse rekordi

Jaanuarikuine tööstustoodangu indeks kukkus võrreldes detsembriga 8,4 protsenti. Võrreldes eelmise aasta jaanuariga on toodangu langus 11,9 protsenti ja tipust, 2022. aasta aprillikuust, alates on tööstustoodangu langus olnud 21,9 protsenti.

Nii nagu oli aasta lõpu väikesed stabiilsuse tekkimise märgid veidi liiga varased tõlgendamiseks trendi pöördumisena, ei ole vaja ka jaanuarikuise järsu kukkumise juures vaja näha veel uue languse algust sest töötleva tööstuse kogunumbreid mõjutavad palju ühekordseid tegureid.

Eesti tööstustoodangu langust ilmestab ennekõike investeerimiseks ja kaua kasutamiseks mõeldud kaupade tootmise langus. Selliste kaupade nõudlus ongi hüplik sest investeerimise tsüklid on kordades teravamad, kui majandustsüklid tarbekaupade tarbimises. Investeerimise ja kestvuskaupade languse põhiosa on jätkuvalt seotud Rootsi ja Soome kinnisvarasektorite madalseisuga. Järjest tugevamalt on kohale jõudmas aga ka Saksamaa majanduslanguse mõju.

Lühiajaliselt, kuises võrdluses, panustasid uude negatiivsesse rekordisse kapitalikaupade tootmine 17,8 protsendise langusega ja kestvuskaupade tootmine 14,9 protsendise langusega. Mõlemate tase saavutas uue madalseisu. Just kestvuskaupade tootmine on kõige rohkem ka tipust langenud, tervelt 35 protsenti. Märkimisväärselt vähem langesid kulutarbekaupade tootmine, mis langes 3,9 protsendi võrra. Ka seal on tipust langus väiksem ehk 10,6 protsenti. Paar kuud on hästi läinud toiduainete tööstusel, kus jaanuarikuine tase oli väga lähedal varasemale positiivsele rekordtasemele.

Lähitulevik paistab tume

Töötleva tööstuse väljavaade on jätkuvalt kesine. Kinnisvara tsüklid kestavad kaua ja seepärast ei ole oodata Rootsi nõudluse taastumist. Saksamaa majanduse probleemid on seotud autotööstuse väljakutsetega. Kui lühiajaliselt on probleemiks elektriautode nõudlus väiksemate toetuste keskkonnas ja pärast seda, kui elektriautode entusiastid on oma ostud juba teinud.

Samal ajal on Euroopa turule sisenemas Hiina elektriautod, mis on oma subsideeritud hindadega märksa odavamad Euroopa autodest. Kuigi Euroopa Komisjon on ebavõrdse konkurentsi olukorra lahendamisega, on vahepealne aeg väga ebakindel ja nõudlus madal. Hiina majanduskasv on ja jääb madalamaks mõneks ajaks, süvendades Saksamaa probleeme velgi.

Kolmandik töötleva tööstuse toodangust, mis läheb Eestisse, on samuti pigem kesise väljavaatega. Tarbimine on tegemas vähikäiku ja käesoleva aasta esimeses kvartalis jääb ostujõud samale tasemele, kus ta oli eelmise aasta lõpus. Investeerimise nõudlus aga pole kõrgete intressimäärade tingimustes samuti kiirelt suunda muutmas.