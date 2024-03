Milremist lahkunud Riho Terras asub tööle teises kaitsetööstusettevõttes

Go Groupi ühe omaniku Tiit Pruuli sõnul on Eesti kaitsetööstusel ning ettevõttel ees suured väljakutsed. «Ettevõtte strateegiline fookus on militaartehnika arendamisel ja ehitamisel alates Ukraina sõja algusest. Turbulentsete aegade jätkudes on üha tähtsam osata meie nappe ressursse ratsionaalselt kasutada ja seada uusi suundi ning selleks tuleb kaasata professionaale. Riho Terras kui oma ala vaieldamatu autoriteet ja ekspert nii Eestis kui ka väljaspool, on oluline meie meeskonnale,» sõnas Pruuli.