Selgus EY Eesti Aasta ettevõtja

Sõda Ukrainas on toonud kasvuedetabelite etteotsa kaitsetööstusettevõtted, kellest laiem avalikkus suurt ei tea. Nii on ka DefSecInteliga, kelle kasum on kerkinud viie aastaga 130 korda. «See, et meist midagi ei teata, ei ole juhuslik,» ütleb OÜ DefSecIntel Solutions asutaja ja tegevjuht Jaanus Tamm (45). «Oleme sektoris ja tegutseme kohtades, kus ei ole vaja liiga palju kaagutada ega tähelepanu tõmmata.»