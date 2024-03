VIDEO ⟩ EY Elutöö preemia pälvis esmakordselt naine: on olnud olukordi, mil mehed on tahtnud mind üle mängida

«Edu on hingeline rahu, tasakaal, et sa ei jää ühiskonnas lükata-tõugata,» tõdes ta. Samas ei ole tipus olemine kerge. «Kui oled tipus, siis kunagi ei tea, kuidas sa sealt lendad,» räägib ettevõtja, lisades, et ta on rahul ja õnnelik. «Tulen siia õuele, vabrik töötab vaikselt surisedes ja tunnen, et ma olen tõesti midagi saavutanud.»

«Mul ei ole halvasti läinud elus. Mul on koolis läinud väga hästi, EPA lõpetasin kiitusega. Mis sa ikka tahad,» kinnitab ettevõtja, et ta on tõepoolest vist kogu aeg õnnelik.

Uueks alguseks pole kunagi liiga hilja

«Maie Niit on tugev ja sihikindel naine, kelle ettevõtjahing pääses õitsele alles siis, kui lapsed olid suureks sirgunud. Loodan väga, et tema lugu on inspiratsiooniks paljudele naistele – kui midagi väga tahta, ei tasu oma unistusi vaka all hoida ega arvata, et uueks alguseks on liiga hilja,» sõnas EY Eesti partner Ranno Tingas.

«Maie ise on öelnud, et ta ei ole mitte kunagi halvas tujus. Usun, et ühele ettevõtte omanikule on see üks väärtuslikumaid iseloomujooni. See on miski, mis aitab meeskonda hoida ühtsena ning motiveerib töötajaid eesmärkide nimel pingutama. Maie on ettevõtja, kelle poole vaadata alt üles ja suure austusega,» ütles Tingas.