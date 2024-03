Swedbank selgitab, miks Euroopa Keskpank laenuintresse ei langetatud

Keskpanga varasem majanduskasvu ootus oligi liialt optimistlik, samas kui inflatsiooni taandumist nähti liiga aeglasena. ECB uuendatud inflatsiooni prognoos näitab selle kiiremat kahe protsendini eesmärgini liikumist, mis peaks keskpanga nõukogule andma rohkem kindlust intressimäärade peatseks langetamiseks.

Samas muretseb keskpank veel liiga kiire palgakasvu pärast, mis võib hoida nõudluse tugevana ja pidurdada inflatsiooni taandumist. Eriti puudutab see teenuste hindasid, mis on kõige suurema osakaaluga (45%) euroala keskmises tarbimiskorvis, kuid mille kasv aeglustub vaevalisemalt. Nii jäigi ECB nõukogu oma tänases pressiteates intressimäärade tuleviku suhtes napisõnaliseks ja konservatiivseks ning teatas, et edasised otsused on jätkuvalt andmepõhised. Meie hinnangul jätkub euroalal inflatsiooni kiire aeglustumine ja see jõuab aastases võrdluses kahe protsendini juba varsti.

Kuna euroala majandus jääb lähiajal nõrgaks, tähendab see ka väiksemat nõudlust. Kõrgele tõusnud intressimäärad, vähenenud nõudlus ja halvenenud kindlustunne on viinud euroalal ettevõtete ja majapidamiste laenuportfellid langusesse (Eestis on kasv aeglustunud). Vähem laene tähendab aga väiksemaid investeeringud, millel on tugevalt negatiivne mõju majandusele. Meie prognoosi järgi on euroala majandus sel aastal põhimõtteliselt stagnatsioonis, kasvades vaid 0,3 protsenti.

Majapidamiste ja ettevõtete kindlustunne on nõrk