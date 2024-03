Selgus Unistuste tööandja 2024

Žürii liikmele, Smartgrow tegevjuhile Lauri Taburile jäi sel aastal eriliselt silma osalejate teadlikkus sellest, mida peab tegema, et olla atraktiivne just oma sihtgrupile. «Atraktiivsus ei tähenda ju enam seda, et ollakse laialt tuntud. Kõige põnevamaid arutelusid žüriis kutsusid esile need, kellest enamik meist polnud ehk kuulnudki, aga kes on oma sihtgrupi silmis üksjagu atraktiivsed ning teevad selle nimel ka tõsist tööd.» Just see tõsise töö tegemine on viinud Taburi sõnul ka žürii tõdemuseni, et tööandja brändingus ei ole kiiret võluvitsa: «See on sihikindel teadlik töö eelkõige oma inimestega selleks, et neist saaks sinu brändisaadikud. Ükskõik kui kallis reklaamikampaania ei kaalu üles ettevõtte enda inimeste tahet selle kuvandit välja näidata.»