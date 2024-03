Turvafirma: vargad üritasid poodi sisse murda mitu päeva järjest

Korralik tehniline valve

Foruse juhtimiskeskuse juht rõhutab, et oma vara ei tohiks tähelepanuta jätta ning annab soovitusi, kuidas end pikanäpumeeste eest kaitsta. «Paraku näeme oma praktikas üsna tihti, kuidas valvelahendusele mõeldakse alles siis, kui probleem on juba käes.»

Tänapäeval on väga palju erinevaid nutikaid valvelahendusi, mis on juhtmevabad, tuvastavad ruumis kiiresti liikumise ja sissetungi kahtluse korral annavad koheselt signaali turvafirma juhtimiskeskusesse ning kliendi nutiseadmesse.

Peterson kinnitab, et kui äripinnal on korralik tehniline valve ning kõik andurid ja seadmed on paigaldatud läbimõeldud turvaplaani järgi, on väga suur tõenäosus, et vargad suudetakse tabada enne, kui nad on toime pannud suurema kuriteo.