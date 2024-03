Tallinna Sadama juht: kui soovime raha teenida, ei saa tuuleparkide rajamist enam edasi lükata

Hiljuti andis kliimaminister Kristen Michal meedia vahendusel teada, et valitsuses on saavutatud kokkulepe meretuuleparkide vähempakkumise korraldamiseks, avades sellega arendajatele tee sõlmida finantskokkuleppeid rahastajatega vajaliku tehnoloogia ja muu vajamineva tellimiseks ning meretuuleparkide ehitamiseks.

Eesti majanduse jaoks on tegemist selgelt positiivse otsusega, mille mõju ulatub kordades kaugemale kui ühe tuulepargi arendamise tööga seonduv. Tegemist on majandusele täiesti uue arengupotentsiaali andmisega, mille tuules saavad uut hoogu paljud tööstusvaldkonnad, aga esmajärjekorras just merenduse valdkonna ettevõtted.