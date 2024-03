Parempoolsed: ametnike arvu peab viiendiku võrra kärpima

Pilt on illustratiivne.

Kolmapäeval selgus statistikaameti infost, et riigipalgaliste töötasud on läinud aastal tõusnud 16 protsendi võrra, erasektori töötajad on samal ajal pidanud leppima poole väiksema, kaheksa protsendi suuruse palgatõusuga, teatab erakond Parempoolsed.