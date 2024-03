ETTEVAATUST ⟩ Petturid saadavad LHV nimel õngitsuskirju

Kurjategijad on praegu aktiivselt saatmas LHV nimel uusi petukirju. Kuigi LHV mobiiliäpp on kõikidele klientidele kasutamiseks tasuta, püütakse kirjas saada inimesi tegema makset, et mobiiliäpi kasutamise eest tasuda. Kiri paistab silma uut tüüpi probleemi, aga ka varasemast läbimõelduma sisu poolest. See on hea näide, kuidas petukirjade tase ajas paraneb ning nende äratundmine muutub järjest keerulisemaks. Tähelepanelikkus on järjest vajalikum.