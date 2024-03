Swedbank selgitas, miks teenuste hinnad Eestis endiselt kallinevad

Eelmise kuuga võrreldes odavnesid elekter, gaas ja küte. Veebruaris oli ilm oluliselt soojem kui jaanuaris – see tõi alla nii börsielektri hinna kui kütte arved. Kõige rohkem kallinesid kuu jooksul alkohol ja tubakas. Kõrgema aktsiisimääraga kaup jõuab poelettidele järk-järgult. Koolivaheaeg kergitas puhkusereiside maksumust.

Aastaga on hinnad tõusnud 4 protsendi võrra. Kõige rohkem on kasvanud tervishoiuga seotud kulud – arstivisiidid, haiglateenused ja hambaravi. Ravimite hinnad on tõusnud vähem. Lisaks tervishoiule suurenesid aastaga märgatavalt alkoholi ja tubaka hinnad, seda nii käibemaksu kui ka aktsiiside tõusu tõttu. Aasta algul kerkisid ka lasteaia kohatasud ja kadus mitu tasuta bussiliinid.