Eesti Pank avaldas, mis hoidis veebruaris ära veelgi suurema hinnatõusu

Pert märkis, et suurt hinnaheitlikkust on viimastel kuudel põhjustanud elekter: kui jaanuari alguses püstitas elektri turuhind Eestis päevasisese rekordi, 890 eurot megavatt-tunnist, siis veebruaris ja märtsi alguses oli elektri hind viimaseid aastaid arvestades küllaltki soodne, 70 euro lähedal. Suur osa Eesti tarbijatest ostab aga elektrit ikka veel universaalteenuse hinnaga, mis on turuhinnast märksa kõrgem, 154 eurot megavatt-tunni kohta. Kui elektri universaalteenus mais kaob, võib see ökonomisti sõnul kaasa tuua hinnalanguse, millel on tarbijahinnaindeksile märkimisväärne mõju.