Nördinud reisija: streigi tõttu reisi tühistanud Lufthansaga ühendust ei saa, Finnairiga uus üheotsapilet on kaks korda kallim

Nädalavahetusel Brüsseli reisi plaaniv lugeja kirjeldas: «Öösel tuli teade, et streigi tõttu on Brüsselisse lend tühistatud. Seni ei tea, aga lootus on, et pühapäeval ehk ikka tagasi saab. Öösel istusin mitu tundi lennufirma vestluse järjekorras, aga löögile ei saanud. Hommikul ei saa enam Lufthansa lehelegi sisse,» kirjeldas ta olukorda. Kuna sihtkohas on kontserdipiletid ostetud, ei tule reisi ärajäämine kõne alla, ning tuli otsida uut lennuvõimalust. Ostsin endale minekuks uued piletid Finnairiga. «Üks ots läks maksma sama palju kui varasem edasi-tagasi pilet,» rääkis ta.