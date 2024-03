Tehnoloogiatipud: Eesti vajab 2500 haritud välistalenti aastas

Kõrgtehnoloogilise sektori hooga käima panekuks on vaja peamiselt kahte komponenti: haritud inimesi ja raha, ütles tehnoloogiaettevõtja Allan Martinson seminaril «Majandustund: kuidas viia Eesti Euroopa tehnoloogiakeskuste tippu?». Teise osaga on pigem hästi, ehkki rahastajate huvi on viimasel ajal Eesti kui nn rinderiigi staatuse tõttu mõneti kahanenud, märkis ta.

«Probleem on inimestega. See on suur poliitiline küsimus, kus kõik parteid peaksid oma seisukoha välja ütlema,» rõhutas ta. Kui me seda probleemi ei lahenda, ei õpeta järjepidevalt ümber oma inimesi ega soodusta samal ajal välismaalt parimate, harituimate töötajate Eestisse meelitamist, ei saa kõrgtehnoloogiline, suure lisandväärtusega majandussektor ka oma täit potentisaali rakendada ega kõigi Eest inimeste elujärje parandamisse kaasa aidata. «Ma ei räägi siin hooajatöölistest, vaid tarkade inimeste Eestisse toomisest. See tuleb kindlasti ära lahendada,» lisas Martinson.