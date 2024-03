Luminori peaökonomist: aasta algus näitas, et hinnatõus on peatunud

Gaas on läinud samm-sammult odavamaks ning ka elektri hind normaliseerus veebruaris võrreldes jaanuari kõrge tasemega. Talv on olnud Euroopas erakordselt soe ja see on kaasa toonud energiahindade languse, sest gaasivarud on suured ja talve saab taas energia valdkonnas edukalt möödasaanuks lugeda.