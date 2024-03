OTSEPILT, BLOGI JA FOTOD ⟩ Riigikogu arutab riiklikult tähtsa küsimusena Eesti energeetika tulevikku

«Peame siin targalt tegutsema, on selge, et odavaim elekter tuleb taastuvenergiast. Eesti on seadnud endale eesmärgiks toota aastaks 2030 taastuvatest allikatest sama palju elektrit kui on meie aastane tarbimine. Selle sihi suunas ka liigume. Praegune valitsus on astunud ja astumas mitu olulist sammu taastuvenergia võimsuste loomiseks, mis tagavad lisaks puhtamale elukeskkonnale ja varustuskindlusele ka soodsama hinna tarbijale,» ütles Alender.