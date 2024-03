Mediaanpalk ehk tasu, millest pooled inimesed saavad vähem ja pooled rohkem, oli mullu viimases kvartalis 1578 eurot ning kogu aasta lõikes 1501 eurot. Luminor Eesti peaökonomist Lenno Uusküla märkis, et mediaanpalk moodustab 82,9 protsenti keskmisest palgast ja on viimaste aastate jooksul isegi veidi tõusnud. «Palga ebavõrdsus on selle näitaja järgi veidi vähenenud,» ütles ta.