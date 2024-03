Postimehe majanduskonverents: sedasi jätkates ei jaksa me riiki üleval pidada

Eesti inimesi on haaranud sügavam ärevus, kõlas konverentsil esinejate suust. Advokaadibüroo Tark asutaja Aare Tark märkis, et mitmesuguste kriiside kõikehaaravus on viinud meid ettemääramatuse ja ebastabiilsuse rattasse. «Kui aasta tagasi arutlesime sõjajärgse majanduse üle, siis täna peame arvestama, et oleme sõjaaegses majanduses, mis võib kesta aastaid. Ilma tõhusa riigikaitseta ei pruugi olla iseseisvat riiki,» märkis Tark. «Riigikaitse on riigi toimimise normaalne osa.»