Kallas: EstLink 2 parandamist venitab remondifirma hõivatus

Kallas tõdes, et kaablirike on erakordselt kahetsusväärne ja teiseks on väga kahetsusväärne, et alles nüüd tuvastati rikkekoht. «Ja miks see tuvastati nii hilja, on sellepärast, et see on väga keerulises kohas, see on selles kohas, kus maismaaühendus läheb merealuseks ühenduseks,» rääkis Kallas.