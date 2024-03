Kohalikud joogitootjad: maksu kehtestamine sekkub ebaõiglaselt konkurentsi

Kõik tootjad ütlevad kui ühest suust, et infot planeeritava maksu kohta on olnud väga vähe ning keegi pole neid aruteludesse kaasanud. Öun Drinks lisab, et ka 2017. aasta maksu planeerimise ajal ei kaasanud ega informeerinud valitsus neid. «Toiduliit on oma liikmete seas aegajalt suhkrumaksu teemat tõstatanud ja see on aidanud mingilgi määral arengutega kursis olla, kuid sel juhul ei ole tegu olnud seadusloomesse kaasamisega,» täiendab Öun Drinks turundusjuht Carmen Karnö.