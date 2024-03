«Aktuaalne kaamera» vahendas eile, et Nordica erastamine võib jääda venima, sest lennundusettevõte Marabu seadis kohtumäärusega Nordica aktsiatele keelumärke, millega firma vara on arestitud. Marabu rahaline nõue Nordica vastu on 9,5 miljonit eurot.