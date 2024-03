Pagar: magustatud jookide maks kõlab nagu Pandora laegas

Palmiste sõnul on kaalumisel magustatud jookide maks tootjate jaoks Pandora laegas. «Alustatakse karastusjookidest, aga nii mõnegi riigi kogemus näitab, et valitsus hakkab sinna aegamööda muid tootegruppe lisama. Lõpuks maksustatakse kohupiimast veeni,» nentis Palmiste.

Valitsus võiks magustatud jookide maksustamisega anda selge lubaduse, et selleks see ka jääb, leiab ta, kuid lisab, et pigem võiks sellise maksu üldse ära jätta, sest teiste riikide kogemuse põhjal on oht piirikaubanduseks.