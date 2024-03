Bitcoin pooldub. Mida see lisaks hinnatõusule tähendab?

Bitcoini pooldumine (ingl. k. halving), mis toimub iga nelja aasta tagant, on pöördeline sündmus, mis vähendab uute Bitcoinide loomist 50% võrra. See saavutatakse kaevandajate tasude vähendamise teel. Arvestades, et Bitcoin on vara, mille maksimaalne arv on fikseeritud 21 miljoni peale ja alates aprillist ühe ploki tasu langeb 6,25-lt Bitcoinilt 3,125-ni, eeldab majanduse põhitõde, et pakkumise vähenemise ja nõudluse säilimise puhul on tulemuseks hinnatõus. Pooldumine loob sisuliselt Bitcoini nappuse. See ei mõjuta kuidagi olemasolevaid Bitcoine, lihtsalt neid hakkab aprilli keskpaigast alates poole vähem juurde tekkima.