Terve aasta lõikes oli 2023. aasta brutokuupalk keskmiselt 1832 eurot, mis on 11,3 protsenti kõrgem võrreldes 2022. aasta brutokuupalgaga. Mediaanpalk oli 2023. aasta neljandas kvartalis 1578 eurot ja 2023. aasta lõikes tervikuna 1501 eurot.

Statistikaameti analüütik Liina Kuusik selgitas, et tegevusalade lõikes oli keskmine brutokuupalk neljandas kvartalis kõrgeim info ja side, finants- ja kindlustustegevuse ning energeetika tegevusaladel, kus see oli vastavalt 3271, 2902 ja 2548 eurot. Madalaim oli brutokuupalk aga majutuses ja toitlustuses 1193 euroga, muudes teenindavates tegevustes 1247 euroga ja kinnisvaraalase tegevuse vallas 1310 euroga. Analüütik täpsustas, et enim kasvas keskmine brutokuupalk hariduses, kus tõus oli 18,6 protsenti, ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusaladel 15,4 protsendiga,