Telia müügi- ja teenindusüksuse juhi Katre Liibergi sõnul on märts hea teeninduse kuu ning seetõttu on igati õige aeg tunnustada inimesi, kes igapäevaselt klientide abistamisega tegelevad.

«Julgen öelda, et Telia klienditoe number 123 on tuttav suurele hulgale Eesti elanikest ning harvad pole juhused, kui seda numbrit kasutavad abi saamiseks ka Telia konkurentide kliendid. See on märk sellest, et meie klienditeeninduse kompetentsi usaldatakse ja hinnatakse kõrgelt,» märkis Liiberg.