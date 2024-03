Kinnisvarajurist: uus korrus või korteriomand nõuab koosolekut ja projekti

Kuid antud juhul on Hindpere sõnul tegemist ehitustegevusega, mis nõuab projekti ja ehituluba/ehitusteatist ning kõigi korteriomanike kokkulepet. «Kui mõni korter on koormatud näiteks hüpoteegiga, on vajalik ka hüpoteegipidaja nõusolek,» märkis kinnisvarajurist.