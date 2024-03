Uuring: e-ostlejad avastavad aina enam ravimeid ja jalatseid

«Enam kui pooled uuringus osalenud Eesti elanikud leidsid, et saavad kõik vajalikud tooted ja teenused soetada e-poest. Seda, et internetist saab tõesti kõik vajaliku tellida ilma poodi minemata, ilmestab tõsiasi, et eelmise aastaga võrreldes on kümnendiku võrra kasvanud ka ravimite tellimine e-poest. Tarbijad tellivad juba ka retseptiravimid e-poest otse koju või pakiautomaati,» ütles DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.