Tanel Kiik: kolmandik meestest peab palgalõhet suureks probleemiks

«Täna tähistame Eestis võrdse palga päeva. Paraku pole see tähtpäev, mille üle rõõmu või uhkust tunda. Sisuliselt tähistab see ajahetke, mil Eesti naised on keskmiselt teeninud välja sama palga, mille mehed teenisid eelmise aasta lõpuks. Sooline palgalõhe on Eestis 17,7 protsenti ehk naistel tuleb tänavu meestega võrdse palga teenimiseks töötada lisaks 45 tööpäeva,» kirjutab Kiik.