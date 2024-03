VAATA OTSE ⟩ Selgub tänavune Unistuste Tööandja

«Konkurss pakub ettevõtetele suurepärast võimalust tõsta esile oma tööandja brändi ja luua tugev side praeguste ning tulevaste töötajatega. Erinevalt teistest parima tööandja konkurssidest on Unistuste Tööandja valimine palju põhjalikum, sest me mõõdame nii praeguste kui ka potentsiaalsete töötajate arvamust,» ütles Visonest Institute’i tegevjuht Anu-Mall Naarits, kes on selle konkursi korraldamisega tegelenud juba 11 aastat.