Riigiametnik: palgalõhe ei ole ainult «halbade» tööandjate probleem

Suur osa palgalõhest sünnib tööandja otsustest. Samal ajal usuvad nii tööandjad ise kui ka töötajad enamasti, et meil küll kindlasti palgalõhet ei ole. Seda usku põhjustab valearusaam, et ebavõrdset palka maksavad ainult «halvad» tööandjad. Harva on aga töötajate ebavõrdne kohtlemine teadlik äristrateegia, millega naiste arvelt kulusid kokku hoida.