Puumarket: tõenäoliselt on esimene poolaasta parim aeg ehitamiseks

Tauki sõnul jaguneb ehituse hind suures plaanis 50/50 töö ja materjalide vahel. «Materjalide hind on tublisti alla tulnud. Üldehitusmaterjalide hind on tipust keskmiselt kümmekond protsenti odavam, aga näiteks puidu, puitmaterjalide, ehitusmetalli ja armatuuride hinnad kohati 40 kuni 50 protsenti soodsamad. Samuti on hinnatipu aegadest langenud ka vahtplasti ja muu soojustusmaterjali hind,» ütles Tauk.

«Eelmisel aastal liikusid ehitusmaterjalide hinnad inflatsioonile vastupidises suunas ja on kuus kuud samal tasemel püsinud. Kui mitu aastat oli eelarvestamine keeruline, sest hinnad ja saadavus muutusid pidevalt, siis praegu on see paremini prognoositav ja tootjad pole ka suurematest hinnatõusudest teatanud. Samal ajal on tootmismahtusid vähendatud ja praegu paistab, et hinnapõhi on pigem käes ja rohkem ehitusmaterjalide langust enam ei tule,» ütles Tauk.