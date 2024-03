GRAAFIK ⟩ Eesti Panga ökonomist: laenu võtmine jätkub majanduslanguse kiuste

Tarbimislaenude kasv on olnud ökonomisti sõnul ajalooliselt tsükliline ning positiivses seoses tarbimisega. «See tähendab, et majanduslanguse perioodidel, kui tarbimine kahaneb, on laenukasv kiirelt vähenenud ning niinimetatud headel aegadel on laenu võetud suuremas mahus. Erandiks oli 2021. aasta, mil tarbimislaenude jääk vähenes pensionireformi mõjul. Ka viimasel paaril aastal on laenukasv olnud vaatamata majanduslangusele küllaltki kiire, kuid üldjuhul eelnebki laenukasvu pidurdumisele tarbimise ja majandusaktiivsuse langus,» kirjutas Kallas ja lisas, et teisalt on uuringutes leitud, et majapidamised võivad kasutada tarbimislaenusid ka tarbimise tasandamiseks ja elustandardi säilitamiseks läbi majandustsüklite.